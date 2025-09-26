La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso en marcha una estrategia nacional de capacitación en salud mental, diseñada para fortalecer el bienestar de su personal y, como resultado, mejorar la calidad de la atención a los usuarios.

La iniciativa, liderada por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), se centra en el curso “Salud Mental para funcionarios de la CCSS”, el cual dota al personal de herramientas prácticas para el manejo del estrés, la comunicación asertiva y el autocuidado.

Fotografía: Cortesía

Para asegurar que esta formación llegue de manera continua y masiva a todos los rincones del país, la estrategia incorpora un componente clave: un programa específico de “formación de formadores”.

Este programa prepara a profesionales, como personal de enfermería y educación, para que se conviertan en instructores capaces de replicar el curso principal en sus propios hospitales y unidades de trabajo.

Fotografía: Cortesía

“Nuestra meta es formar funcionarios con herramientas prácticas para el autocuidado y, al mismo tiempo, crear formadores que repliquen estos conocimientos. Así aseguramos que la salud mental sea un eje transversal en la formación continua”, señaló la Dra. Kimberly Hodgson Abarca, coordinadora académica del curso.

Gracias a este modelo de replicación, el curso ya ha sido impartido por los nuevos instructores en hospitales de todo el país, incluyendo los de San Carlos, Liberia, Quepos y Limón.

Fotografía: Cortesía

La estrategia también es transversal, alcanzando a otras disciplinas. Recientemente se realizó la primera Jornada de Salud Mental para Farmacéuticos, fortaleciendo sus habilidades para mejorar la atención directa a los pacientes.

El Dr. Juan Carlos Esquivel, director del CENDEISSS, afirma que “cuidar la salud mental del personal significa también cuidar a la población usuaria”.