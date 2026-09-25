CCSS brindará servicios financieros en Multiplaza Curridabat

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estará presente en Multiplaza Curridabat brindando servicios financieros a los visitantes de este centro comercial.

Los usuarios podrán realizar consultas, recibir información y asesorías financieras, de pensiones, consultas de incapacidades o relacionadas con el acceso a plataformas digitales como la Oficina Virtual Caja o el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Luis Rivera Cordero, director del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), mencionó que este acercamiento con la población, en sitios y horarios diferentes a los habituales, busca hacer más accesibles estos servicios a los usuarios.

Foto: Cortesía

Además, se contará con la presencia de inspectores en Leyes y Reglamentos de la Dirección de Inspección, quienes atenderán consultas y gestiones tanto a patronos, trabajadores independientes, asalariados y asegurados voluntarios.

También estará presente personal de la Gerencia de Pensiones para que usuarios realicen gestiones referentes a la pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como consultas sobre créditos hipotecarios.

Otro trámite que podrá realizar es gestionar el acceso a la Oficina Virtual Caja y al app EDUS, con el apoyo del personal de área de salud San Juan – San Diego – Concepción.

Se contará con ocho puestos de atención ubicados en el primer nivel de Multiplaza Curridabat; el horario será sábado 26 de 10:00 am a 9:00 pm y el domingo 27 de septiembre de 10:00 am a 8:00 pm.

Además, el primer fin de semana de octubre, viernes 2, sábado 3 y domingo 4, la plataforma de servicios financieros estará presente en Multiplaza Escazú, contiguo a la Librería Internacional.