La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrirá un grupo de plazas para que médicos costarricenses puedan formarse en especialidades de alta demanda en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo y su hospital das Clínicas, en 2026.

Esto es posible gracias a un convenio internacional gestionado por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss).

En el cual, se habilitarán las siguientes plazas:

Cardiología (4)

Alergología e inmunología (2)

Algología (1)

Cardiología intervencionista (1)

Electrofisiología (1)

Cirugía cardíaca congénita pediátrica (1)

Cirugía de mano y miembro superior (3)

Medicina nuclear (1)

Entrevistas y proceso de selección

Las entrevistas y procesos de selección se desarrollarán entre el 4 y el 12 de noviembre de 2025, en modalidad online o presencial, según la especialidad.

Los detalles del proceso se encuentran disponibles en la página web del Cendeisss. https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2025/09/Comunicado_Alianza_CCSS_USP_CENDEISSS2026-vfinal-1-2.pdf

Este convenio se enmarca en el Programa de Capacitación Profesional para Médicos Extranjeros (PCPME), que posibilita a los profesionales de Costa Rica realizar programas de especialización en Brasil sin necesidad de revalidar su título costarricense, con el compromiso de retornar al país para aplicar los conocimientos adquiridos, una vez se cumpla el requisito de incorporación correspondiente, según indica Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la CCSS.

“Anunciamos con mucho orgullo el avance en la formalización de una alianza estratégica con la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo y su hospital das Clínicas, un referente en Latinoamérica. Esto con el objetivo de habilitar plazas para la formación de médicos especialistas costarricenses a partir de 2026”, afirmó Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la CCSS.

Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la CCSS.

El hospital das Clínicas es el mayor complejo hospitalario de América Latina y la Universidad de São Paulo se ubica como la segunda mejor universidad de la región, según el QS University Rankings 2026.