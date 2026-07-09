CCSS atendió más de 150 consultas diarias por insomnio en 2025

Dormir bien se ha convertido en un desafío para miles de costarricenses. Solo durante el 2025, los servicios de consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registraron un promedio de 157 atenciones diarias por insomnio, una condición que, de no tratarse, puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, ansiedad y otros problemas de salud.

De acuerdo con datos de la Gerencia Médica de la CCSS, entre 2021 y 2025 se contabilizaron 197.984 atenciones relacionadas con trastornos del sueño. Del total de consultas, el 59% correspondió a mujeres, mientras que el restante 41% fue en hombres. La institución aclaró que estas cifras corresponden al número de atenciones y no necesariamente al de pacientes, ya que una misma persona pudo acudir en varias ocasiones.

Imagen de insomnio con fines ilustrativos.

El problema también se refleja en los servicios de emergencias. Solo en 2025 atendieron 5.381 casos de insomnio, lo que representa un promedio de 15 consultas diarias. La mayor cantidad de pacientes correspondió a personas entre los 20 y 44 años, grupo que concentró el 45% de las atenciones.

Además, la CCSS reportó un incremento importante en las hospitalizaciones asociadas con este trastorno. Entre 2023 y 2024, los egresos hospitalarios por insomnio pasaron de 62 a 205 casos, un aumento superior al 230%. Seis de cada diez hospitalizaciones correspondieron a mujeres.

El psicólogo clínico y docente de la Universidad Hispanoamericana, Luis Diego Ballestero Murillo, explicó que el insomnio deja de ser un problema ocasional cuando la dificultad para dormir o mantenerse dormido se prolonga por al menos tres meses y comienza a afectar la vida cotidiana.

Imagen de insomnio con fines ilustrativos.

El especialista señaló que entre las principales causas se encuentran:

El estrés.

La ansiedad.

Los malos hábitos de sueño.

El uso excesivo de celulares y videojuegos durante la noche.

Cenas abundantes.

Ambientes poco adecuados para dormir.

E incluso situaciones de violencia intrafamiliar o exceso de trabajo.

Asimismo, advirtió que esta condición no afecta únicamente a los adultos. Durante los últimos cinco años, la CCSS registró 6.414 atenciones por insomnio en menores de 15 años en consulta externa y otras 449 en los servicios de emergencias, lo que evidencia que el problema también alcanza a niños y adolescentes.

Imagen de insomnio con fines ilustrativos.

Ante este panorama, los expertos recomiendan establecer horarios regulares para dormir, realizar actividad física durante el día, evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse, consumir cenas ligeras y utilizar la cama únicamente para descansar. Si las dificultades para dormir persisten pese a estos cambios, aconsejan acudir a un especialista en higiene del sueño para recibir atención oportuna.