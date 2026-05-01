La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó con 9 votos una reforma al artículo 28 (Transitorio) del “Reglamento para la Modalidad de Pago Excepcional por Resultados para la Atención Oportuna de las Personas” para prorrogar esta modalidad de pago de tiempo extraordinario.

Esta medida busca dar continuidad a los esfuerzos institucionales por reducir las listas de espera, lo cual permite una “transición ordenada” entre los mecanismos de pago anteriores y la normativa vigente.

La reforma autoriza una segunda prórroga del plazo, lo que garantiza que los proyectos de salud que ya están en curso o que fueron aprobados previamente bajo el “Instructivo de Jornadas de Producción” puedan ejecutarse sin interrupciones, según rezan los acuerdos aprobados.

Estos proyectos tendrán un periodo de ejecución de 6 meses, prorrogables por 6 meses más, contados a partir de la publicación oficial de esta modificación.

Pese a que los directivos concordaron en que esta medida es la “única vía” ante el faltante de especialistas en la entidad, el gerente médico Alexander Sánchez Cabo calificó de “perversa” cualquier metodología en tiempo extraordinario.

“Incentivar lo que no se realiza en el tiempo ordinario va a ser perverso, es la única alternativa al no tener suficiente material humano. Un 50-60% de la jornada ordinaria se va en cáncer, urgencias y recursos de amparo”, dijo Sánchez.

El objetivo central de este ajuste normativo es consolidar el nuevo reglamento como el único mecanismo vigente para atender los tiempos y listas de espera mediante el pago por resultados.

Una vez que venza el plazo de la prórroga otorgada, el instructivo anterior quedará oficialmente derogado, dejando toda la gestión de pagos excepcionales bajo el amparo de la nueva normativa en todas sus extensiones.

Esta decisión se fundamentó en criterios técnicos y recomendaciones emitidas por la Gerencia Médica el pasado 27 de abril de 2026. Tras la votación, la Gerencia deberá gestionar la publicación íntegra de esta reforma en el Diario Oficial La Gaceta, un paso esencial para que el acuerdo quede en firme.