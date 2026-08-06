El área de salud Hatillo amplió su programa de atención domiciliar para embarazos de alto riesgo obstétrico, como parte del aumento de usuarias referidas a este servicio.

De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el programa está a cargo de una enfermera especialista en obstetricia y una trabajadora social, quienes visitan a las gestantes en su vivienda.

Video: Dra. Vinyela Vindas Araya, enfermera del programa

Según los registros del área de salud, en 2025 se realizaron 139 atenciones domiciliarias desde el primer trimestre de embarazo, mientras que entre enero y mayo de 2026, la cifra llegó a 58.

La visita domiciliaria se organiza en tres momentos:

Primero: Evaluación del entorno donde vive la usuaria: estado de la vivienda, higiene, acumulación de basura, acceso a agua potable, riesgo de caídas y exposición a plagas, animales o humo de leña, entre otros factores.

Segundo: Espacio de educación dirigido a la mujer y su familia sobre los riesgos del embarazo y la importancia de sostener los controles y tratamientos médicos.

Tercero: Seguimiento clínico como la toma de signos vitales, evaluación de movimientos fetales, edemas y adherencia al tratamiento.

Video: María Fernanda Chinchilla Jara, trabajadora social del programa

Entre las causas más frecuentes que tienen las mujeres que entran al programa están:

Hipertensión crónica o inducida por el embarazo

Preeclampsia

Diabetes gestacional o crónica

Anemia no resuelta

Edad materna menor de 15 o mayor de 35 años

Amenaza de aborto

Violencia durante el embarazo

Embarazo múltiple

Entre otras.

Según la CCSS, el programa busca detectar de forma temprana señales de alarma que puedan derivar en complicaciones para la madre o el bebé antes, durante o después del parto, así como coordinar con el resto del equipo de salud la atención que cada caso requiera.