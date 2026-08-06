El área de salud Hatillo amplió su programa de atención domiciliar para embarazos de alto riesgo obstétrico, como parte del aumento de usuarias referidas a este servicio.
De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el programa está a cargo de una enfermera especialista en obstetricia y una trabajadora social, quienes visitan a las gestantes en su vivienda.
Según los registros del área de salud, en 2025 se realizaron 139 atenciones domiciliarias desde el primer trimestre de embarazo, mientras que entre enero y mayo de 2026, la cifra llegó a 58.
La visita domiciliaria se organiza en tres momentos:
Entre las causas más frecuentes que tienen las mujeres que entran al programa están:
Según la CCSS, el programa busca detectar de forma temprana señales de alarma que puedan derivar en complicaciones para la madre o el bebé antes, durante o después del parto, así como coordinar con el resto del equipo de salud la atención que cada caso requiera.