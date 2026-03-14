CCSS amplía vacunación contra fiebre amarilla

A partir de este lunes 16 de marzo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ampliará la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para las personas mayores de 9 meses y menores de 60 años que viajen a Colombia, Brasil, Perú o países de África.

El doctor Elvis Delgado Delgado, coordinador de inmunizaciones de la CCSS, explicó que esta ampliación será hasta el 30 de abril de 2026, aunque se podrían extender las fechas.

“Con estas acciones nuestra institución reafirma su compromiso con la salud de la población y, de forma especial, de aquellas personas que viajan a zonas de riesgo. Es importante cumplir con este requisito internacional vigente y, además, contar con la vacuna es fundamental para protegerse de esta enfermedad grave”, mencionó Delgado.

Los viajeros deben vacunarse 10 días antes de la salida del país y deben presentar una identificación vigente (cédula nacional o de residencia), junto con el respectivo boleto aéreo.

Asimismo, el funcionario mencionó la compra de un nuevo lote de vacunas para procurar el debido abastecimiento a nivel institucional.

“Para la próxima semana ingresará un nuevo lote de 20.000 dosis, lo que permitirá fortalecer la disponibilidad de este biológico en todos los puntos habilitados para dicha vacunación”, indicó.

Si desea conocer más información acerca de la vacunación, actualización de horarios, vacunatorios disponibles en diferentes partes del país, entre otros, puede ingresar a la página de CCSS.