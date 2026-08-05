Este martes, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) amplió la declaratoria de emergencia por la renuncia de médicos especialistas por un periodo de seis meses, con posibilidad de extenderse hasta el 4 de febrero del 2027.

Según detalla la presidenta de CCSS, Mónica Taylor, la disposición se mantendrá por razones para garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Mónica Taylor, presidenta de la CCSS.

Estrategias ante la falta de médicos especialistas

Reforzamiento de guardias y disponibilidades médicas.

Ampliación de horarios en áreas de salud.

Reforzamiento de los gestores de camas hospitalarias.

Atención de urgencias diferidas en áreas críticas.

Teleconsulta y teleorientación.

Activación del nodo obstétrico/neonatal para brindar atención integral a la madre.

Activación del Centro de Traslados Institucional (CTI) para coordinar el traslado de pacientes entre establecimientos médicos.

La entidad señala que estas medidas están dirigidas ante un eventual cese de la declaratoria de emergencia, la cual permita asegurar la atención de los pacientes urgentes.

“El órgano directivo solicitó a la Gerencia Médica presentar, en un plazo máximo de seis meses, un informe integral sobre su ejecución, resultados, riesgos identificados y recomendaciones que estime pertinentes para la toma de decisiones”, destacó la CCSS.

La declaratoria de emergencia fue emitida por la Junta Directiva para abordar la atención de las listas de espera durante diciembre del 2024, ante la renuncia de médicos especialistas por debajo del salario global definitivo.