CCSS alerta: 8 de cada 10 quemaduras infantiles ocurren en casa

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La mayoría de las quemaduras que sufren los niños ocurren dentro del hogar, por lo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y recordó cómo actuar ante una emergencia de este tipo.

La alerta se da este lunes 26 de octubre, en el marco del Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras.

Según datos del Hospital Nacional de Niños (HNN), durante 2025 se registraron 226 pacientes infantiles con quemaduras: 120 niños y 106 niñas. En lo que va de 2026, la cifra alcanza los 107 casos, de los cuales 60 corresponden a niños y 47 a niñas.

El especialista en cirugía pediátrica Carlos Siri Adema explicó que el 80% de las quemaduras infantiles sucede en el hogar y que, dentro de ese grupo, el 57% se debe al contacto con líquidos calientes.

“A este tipo de incidentes no se les puede llamar accidentes, ya que siempre existe la posibilidad de hacer prevención y corregir errores en la seguridad de las actividades que realizamos cotidianamente”, advirtió el médico.

Fuera de la casa ocurre el 20% restante de estos casos, muchos relacionados con lesiones por fricción durante accidentes de motocicleta o bicimoto.

San José es la provincia con más incidentes de este tipo. En 2025 se contabilizaron 95 pacientes hospitalizados por quemaduras y, en lo que va de 2026, ya suman 42.

¿Cómo actuar ante una quemadura?

Ante el contacto con líquidos u objetos calientes, los médicos recomiendan seguir cuatro pasos:

Enfriar la zona: aplicar agua fría sobre la quemadura durante al menos 10 minutos. Retirar la ropa mojada: hacerlo con cuidado, sin desprender prendas que estén adheridas a la piel. Cubrir la lesión: utilizar una sábana o un paño limpio. Acudir a un centro médico: buscar atención médica de inmediato.

La prevención también es fundamental. La CCSS insta a mantener los líquidos calientes fuera del alcance de los niños y a extremar las precauciones al cocinar o manipular recipientes con altas temperaturas.