CCSS advierte por situación en Hospital de Niños

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El Hospital Nacional de Niños (HNN) amaneció este domingo con la unidad de cuidados intensivos al 100% de ocupación y el servicio de urgencias al límite de su capacidad.

Así lo advirtió la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que explicó que actualmente hay 18 menores en situación crítica que requieren ventilación mecánica.

Esto limita la capacidad del centro sanitario para admitir nuevos pacientes críticos, tanto por enfermedades respiratorias como por otras patologías.

“Hoy, 25 de octubre, el Hospital Nacional de Niños amanece con una capacidad limitada, con plétora para recibir pacientes críticos con patología respiratoria y no respiratoria”, dijo Marcela Hernández, subdirectora del centro médico.

La situación está relacionada con las infecciones respiratorias agudas graves, que mantienen una “importante presión” sobre los servicios de atención hospitalaria.

La especialista insistió en que la saturación actual exige reforzar las acciones preventivas desde los hogares.

Entre las principales recomendaciones, destacó la importancia de lavarse las manos de manera adecuada y frecuente, así como de mantener una limpieza constante de las superficies del hogar.