CCSS aclara: Inventario físico es control de rutina y no por fallas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aclaró que la toma física de inventarios programada para el cierre de año es un procedimiento ordinario de control interno y no una respuesta a fallos técnicos.

Esta medida, ejecutada habitualmente en los últimos meses del año, busca verificar las existencias reales de medicamentos y suministros, su estado y ubicación, para contrastarlos con los registros oficiales de la institución.

Héctor Arias Mora, director del Plan de Innovación de la CCSS, explicó que este recuento físico cumple con la Normativa de Control Interno para el Sector Público, la cual exige conciliaciones periódicas para garantizar la exactitud de los activos.

Arias subrayó que realizar este proceso tras la implementación del sistema ERP-SAP es una práctica responsable para establecer una línea base confiable y validar que los datos de la nueva plataforma coincidan con la realidad física.

Imagen con fines ilustrativos (Foto: Jorge Castillo)

La institución enfatizó que, si bien el ERP-SAP integra y procesa la información, no sustituye la verificación física necesaria para detectar productos dañados, vencidos o faltantes.

De hecho, la nueva herramienta tecnológica ofrece una mayor trazabilidad, permitiendo identificar situaciones o diferencias que anteriormente podían estar dispersas en controles locales o registros auxiliares.

Las autoridades recordaron que la gestión logística de la CCSS es compleja e involucra otros sistemas como SIGES y SIFA.