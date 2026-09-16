CCPCR reunirá a docentes para actualizar la enseñanza contable

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica (CCPCR) realizará el IV Congreso de Docentes en Contabilidad, una actividad que busca fortalecer las competencias de quienes tienen a su cargo la formación de futuros profesionales contables del país.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 19 de setiembre, de 8 a.m. a 4 p.m., en la sede del CCPCR en Desamparados, y contará con modalidad presencial y virtual.

“Desde el Colegio buscamos acompañar a quienes forman a las futuras generaciones de profesionales contables, al brindarles herramientas prácticas, criterios actualizados y espacios de intercambio que contribuyan a elevar la calidad de la educación contable en Costa Rica y que respondan a los nuevos retos profesionales”, destacó Rocío Quirós, presidenta del CCPCR.

Durante la jornada se abordarán cuatro ejes: innovación docente para la enseñanza de la contaduría, investigación y producción científica desde la educación técnica, docencia en espacios híbridos y el Marco Nacional de Cualificaciones, instrumento que vincula las competencias de la formación técnica con las necesidades del mercado laboral.

Como parte de la agenda, la Universidad Técnica Nacional (UTN) participará con la presentación de la Revista Académica Arjé, un espacio que permitirá visibilizar la producción académica y el aporte de la investigación al fortalecimiento de la educación técnica en Costa Rica.

Las personas interesadas en obtener más información pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse al 4055-1200, extensión 220.

Redacción: Luis Diego Mora