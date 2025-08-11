La cantante argentina Cazzu rompió el silencio sobre la pensión alimenticia que recibe de Christian Nodal para su hija Inti, y aunque admitió que la cifra no cubre del todo las necesidades reales de la niña, fue tajante al afirmar que por ahora no piensa llevar el tema a los tribunales.

“No tenemos un acuerdo justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, expresó la artista a medios internacionales.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tenga dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

En esa misma línea, la cantante afirmó que no “cree tener la energía para elegir ese camino (judicial)”, ya que por el momento tiene los recursos necesarios para mantener a su hija.