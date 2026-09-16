Cazzu cancela su concierto en Costa Rica por esta razón

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La estrella argentina Cazzu encendió las alarmas de sus fanáticos tras anunciar la suspensión inmediata de sus esperados conciertos en Guatemala y Costa Rica.

La artista fue puesta en confinamiento y bajo estricta indicación médica, lo que le impidió continuar con sus compromisos profesionales.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales junto con la productora a cargo del show.

¿Habrá nuevas fechas para el show?

Sí, los conciertos han sido oficialmente reprogramados y las entradas ya compradas mantendrán total validez para el nuevo calendario.

El espectáculo previsto para el 19 de septiembre se traslada al mes de noviembre en el Parque Viva.

La fecha exacta del día se confirmará a la brevedad.

Para quienes no puedan asistir a la cita costarricense en su nueva fecha, la productora habilitó la solicitud de reembolso completo a partir del miércoles 23 de septiembre a través del portal de publitickets.com.