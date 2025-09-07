Oficiales sorprendieron a 2 sujetos cazando animales silvestres en las cercanías del Parque Nacional Santa Rosa en Guanacaste.

La Policía de Fronteras y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizaron una operación conjunta.

Durante un patrullaje, las autoridades observaron a los 2 sujetos, quienes al ver la presencia policial intentaron huir, pero fueron detenidos tras una persecución.

Los sujetos fueron identificados como 2 hombres de apellidos Lara y Cruz.

A estos se les incautó un arma de fuego tipo escopeta con municiones y varias armas blancas.

Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para el debido proceso.