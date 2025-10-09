El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio curso a un recurso de amparo electoral presentado por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, contra el presidente, Rodrigo Chaves Robles, y el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, por la publicación institucional titulada “Cayó la mordaza”.

“Haciendo uso de los recursos públicos, se difundió en las cuentas de redes sociales de los distintos Ministerios, una publicación en la que se observa la cara del Señor Presidente de la República sobre un fondo multicolor, con un recuadro negro sobre su boca y en dicho recuadro la leyenda ‘Cayó la mordaza’”, expuso la Defensora en el recurso.

Esta fue la imagen que postearon las cuentas oficiales de Gobierno.

Cruickshank alega que dicha publicación, replicada incluso por el Ministerio de Seguridad Pública (cuyas Fuerzas de Policía están bajo el mando del TSE durante los procesos electorales), vulnera derechos fundamentales, entre ellos el acceso a información pública veraz, completa, objetiva y neutral, además de afectar el principio democrático, el orden público, la seguridad nacional y la institucionalidad democrática.

Con la admisión del recurso, el TSE dio audiencia a las autoridades recurridas, quienes deberán referirse a los hechos en un plazo de 3 días a partir de la notificación. En caso de no responder en ese tiempo, los hechos se asumirán como ciertos.

Asimismo, el Tribunal ordenó como medida cautelar que el Ministro de la Presidencia a.i. y el Ministro de Comunicación garanticen que la publicación sea retirada de todos los perfiles institucionales.

El caso se mantiene en estudio mientras el TSE analiza los argumentos presentados y evalúa si existió una vulneración a los principios electorales y de neutralidad política establecidos en la legislación costarricense.