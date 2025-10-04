Después de los choques por Copa Centroamericana de Alajuelense y Cartaginés, ante Motagua y Olimpia, el fútbol tico y el hondureño se vuelve a topar este jueves 9 de octubre.

Será un choque entre selecciones en San Pedro Sula, en el estadio Francisco Morazán.

El delantero Jorge Benguché, del Olimpia y de la H, habla abiertamente de lo que veremos.

“Sabemos que va a ser un lindo partido, por la rivalidad de los países y vamos a esperarlo. Estamos muy motivados por lo que viene”.

Al pedirle su criterio sobre la escuadra tica expresa que “sabemos de que es un gran equipo. Sabemos también de la capacidad de la selección de Costa Rica y no dudamos de que será un bonito partido. Todos nos estamos preparando para este partido”.

El corpulento delantero señala que le encantaría poder jugar en el fútbol costarricense, por el nivel que tiene en el área. Deja en mano de Dios lo que pueda suceder a futuro.

De una posibilidad de haberse puesto la camiseta del Saprissa indica que no pasó de un rumor, pero que si las ofertas llegan él se sentará a estudiarlas.

Sobre su ausencia en convocatoria el futbolista Michaell Chirinos se sinceró.

“Es que no he estado en mi nivel, en el que yo quiero y solo me toca apoyar”.

El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, alaba al futbol tico.