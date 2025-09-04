Catorce alcaldes del Gran Área Metropolitana (GAM) solicitaron una reunión con el presidente Rodrigo Chaves Robles para abordar la implementación del Decreto Ejecutivo N.° 44974-S sobre la gestión regionalizada de residuos sólidos.

La iniciativa busca soluciones conjuntas y una ruta técnica con plazos razonables ante la inviabilidad de los términos actuales.

En resumen:

La carta, enviada el 3 de septiembre de 2025, expresa la preocupación de los gobiernos locales porque los plazos y condiciones actuales del decreto resultan inviables para su implementación integral.

Los alcaldes proponen una hoja de ruta técnica que garantice el cumplimiento efectivo de las solicitudes del Ministerio de Salud a mediano y largo plazo. Esto es crucial para evitar trasladar impactos desproporcionados a las municipalidades y a los contribuyentes.

El alcalde de San José, Diego Miranda, quien ha sostenido conversaciones con el Presidente, afirmó que Chaves está “anuente a dialogar” y destacó que se trata de un “tema país”.

Los líderes de los gobiernos locales articulan reuniones técnicas para consensuar propuestas y mecanismos de transición, y así asegurar la continuidad del servicio de recolección y la disposición adecuada de los residuos.

Entre los firmantes se encuentran alcaldes y alcaldesas de: San José Heredia Desamparados Santa Bárbara Moravia Vázquez de Coronado Alajuelita San Rafael Belén Escazú San Pablo Curridabat Goicoechea Vicealcaldesa de Santa Ana.



Este acercamiento es fundamental para alcanzar un “punto de equilibrio” que permita a las municipalidades cumplir con todas las etapas de la gestión de residuos, con plazos realistas y metas verificables.