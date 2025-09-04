Catorce alcaldes del Gran Área Metropolitana (GAM) solicitaron una reunión con el presidente Rodrigo Chaves Robles para abordar la implementación del Decreto Ejecutivo N.° 44974-S sobre la gestión regionalizada de residuos sólidos.
La iniciativa busca soluciones conjuntas y una ruta técnica con plazos razonables ante la inviabilidad de los términos actuales.
En resumen:
- La carta, enviada el 3 de septiembre de 2025, expresa la preocupación de los gobiernos locales porque los plazos y condiciones actuales del decreto resultan inviables para su implementación integral.
- Los alcaldes proponen una hoja de ruta técnica que garantice el cumplimiento efectivo de las solicitudes del Ministerio de Salud a mediano y largo plazo. Esto es crucial para evitar trasladar impactos desproporcionados a las municipalidades y a los contribuyentes.
- El alcalde de San José, Diego Miranda, quien ha sostenido conversaciones con el Presidente, afirmó que Chaves está “anuente a dialogar” y destacó que se trata de un “tema país”.
- Los líderes de los gobiernos locales articulan reuniones técnicas para consensuar propuestas y mecanismos de transición, y así asegurar la continuidad del servicio de recolección y la disposición adecuada de los residuos.
- Entre los firmantes se encuentran alcaldes y alcaldesas de:
- San José
- Heredia
- Desamparados
- Santa Bárbara
- Moravia
- Vázquez de Coronado
- Alajuelita
- San Rafael
- Belén
- Escazú
- San Pablo
- Curridabat
- Goicoechea
- Vicealcaldesa de Santa Ana.
Este acercamiento es fundamental para alcanzar un “punto de equilibrio” que permita a las municipalidades cumplir con todas las etapas de la gestión de residuos, con plazos realistas y metas verificables.