Las majestuosas Cataratas del Niágara se tiñeron este domingo 14 de setiembre con los colores azul, blanco y rojo de la bandera de Costa Rica, en un tributo especial por el 204 aniversario de la Independencia.

La Embajada de Costa Rica en Canadá confirmó que el espectáculo de luces comenzó a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) / 10:00 p.m. (hora del Este), como símbolo de orgullo patrio y de los lazos de amistad entre ambas naciones.

La iniciativa, gestionada junto a autoridades diplomáticas, resalta la proyección internacional del país en una de las maravillas naturales más visitadas del mundo.

Además, quienes no puedan presenciarlo de manera presencial tienen la oportunidad de seguir la actividad mediante una transmisión en vivo en línea, lo que permite que costarricenses en distintas partes del planeta se unan a la celebración.

Véalo en vivo aquí: Transmisión en vivo