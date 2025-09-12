Las majestuosas Cataratas del Niágara se iluminarán este domingo 15 de setiembre con los colores azul, blanco y rojo de la bandera costarricense, como parte de las celebraciones por el 204 aniversario de la Independencia.

Dicha información fue confirmada por la Embajada de Costa Rica en Canadá, a través de su página en Facebook.

El espectáculo de luces, que podrá disfrutarse desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) / 10:00 p.m. (hora del Este), simboliza el orgullo patrio y los lazos de amistad entre Costa Rica y Canadá.

La iniciativa, gestionada en conjunto con autoridades diplomáticas, busca resaltar la proyección internacional del país en una de las maravillas naturales más visitadas del mundo.

Quienes no puedan asistir de manera presencial a las Cataratas podrán seguir la actividad a través de una transmisión en vivo en línea, lo que permitirá que costarricenses alrededor del planeta sean parte del homenaje.

Este gesto se suma a los distintos actos oficiales y populares que se desarrollan en territorio nacional durante el fin de semana de la Independencia, reafirmando el sentido de unidad y celebración patria.