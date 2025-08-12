El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol fue contundente y sancionó al, hasta la fecha 3, técnico del Herediano Jafet Soto. En su informe detallan que deciden “sancionar al director técnico Jafet Soto Molina con tres partidos de suspensión y una multa de doscientos mil colones (₡200,000) de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, de conformidad con lo reportado por el Comisario del encuentro”.

Advierten que los informes de los oficiales de partido gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba suficiente para la imposición de sanciones, salvo prueba en contrario debidamente acreditada. “En consecuencia, no corresponde a este Órgano sustituir la valoración efectuada por el oficial en el ejercicio de sus funciones ni reexaminar los hechos reportados desde un punto de vista subjetivo”.

Además, se multó al Team con un millón cien mil colones ₡1.100.000:

Trescientos setenta y cinco mil colones (₡375,000) al ser la segunda vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero.

Doscientos veinticinco mil colones (₡225,000.00) de conformidad con lo establecido en el artículo 32 inciso 2) del Reglamento Disciplinario al ser la segunda ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.

Quinientos mil colones (₡500,000) de conformidad con lo establecido en el artículo 65 inciso 3) al ser la primera vez que se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados.

También se refieren al tema del delantero florense Marcel Hernández. “El Tribunal acuerda tomar nota de lo reportado por el Comisario de UNAFUT, no obstante, se constata que el árbitro del encuentro apreció la acción y procedió a sancionar al jugador Hernández Campanioni con una tarjeta amarilla. Por tanto, en virtud de que la acción fue sancionada con amonestación por el árbitro, este Tribunal únicamente procederá a registrar dicha tarjeta amarilla en la contabilidad oficial de amonestaciones”.