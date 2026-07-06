Casos de abuso a menores continúan en aumento

Un nuevo estudio conjunto de la UNA y la UCR revela un aumento alarmante en los delitos sexuales contra menores en Costa Rica, al mismo tiempo que las instituciones encargadas de combatirlos enfrentan un debilitamiento crítico.

La brecha entre los casos reportados judicialmente y los registros administrativos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sugiere que cientos de víctimas de explotación sexual comercial están quedando “invisibles” bajo clasificaciones erróneas como negligencia o relaciones impropias.

El panorama general:

Aumento de casos: El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con menores entre enero y septiembre de 2025, un incremento significativo frente a los 2.772 reportados en todo el 2020.

El Ministerio Público registró de relaciones sexuales con menores entre enero y septiembre de 2025, un incremento significativo frente a los 2.772 reportados en todo el 2020. Debilidad institucional: La Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES) ha perdido más de la mitad de sus miembros, pasando de 66 a solo 20 o 30 integrantes por falta de interés y poder de convocatoria.

La Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES) ha perdido más de la mitad de sus miembros, pasando de 66 a solo 20 o 30 integrantes por falta de interés y poder de convocatoria. Zonas de riesgo: La investigación se centró en tres cantones clave: Garabito (turismo sexual), Puntarenas (actividad portuaria) y Corredores (tránsito migratorio en la frontera sur).

Los investigadores identificaron que los factores estructurales como la pobreza extrema, la migración y el crimen organizado están exacerbando el riesgo, especialmente a través del uso de plataformas digitales.

Los datos:

Mientras el Poder Judicial reporta miles de casos de delitos sexuales, el PANI solo registró 13 casos específicos de explotación sexual en Puntarenas entre 2023 y 2024.

específicos de explotación sexual en Puntarenas entre 2023 y 2024. Esta disparidad se debe a un “vacío de conocimiento del delito” en los funcionarios que clasifican las denuncias iniciales.

El informe recomienda acciones urgentes para frenar esta erosión institucional: