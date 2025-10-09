Una organización dedicada a cometer estafas informáticas fue desarticulada este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras ejecutar 12 allanamientos simultáneos en Heredia, Palmares y un local comercial en el Barrio Chino de San José.

El operativo, dirigido por la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, permitió la detención de cuatro personas señaladas como parte de una estructura criminal que habría obtenido más de ¢60 millones mediante fraudes digitales.

Los detenidos son dos costarricenses de apellidos Ulate, de 32 años, y Villegas, de 43, y un ciudadano de origen asiático de apellido Feng, de 28.

Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, los sospechosos enviaban mensajes SMS falsos a sus víctimas, simulando provenir de Correos de Costa Rica o de programas de puntos de entidades bancarias. Al ingresar al enlace, las personas eran redirigidas a un sitio web fraudulento donde introducían sus datos personales y bancarios.

Con esa información, los ciberdelincuentes vinculaban las tarjetas de crédito de las víctimas a billeteras digitales o aplicaciones de pago (“wallets”) en sus teléfonos, desde donde realizaban compras y transferencias no autorizadas.

La investigación, conocida como caso “Wallet”, está relacionada con al menos 30 causas judiciales activas. El OIJ detalló que las ganancias fueron utilizadas para adquirir bienes materiales, entre ellos una casa prefabricada y varios electrodomésticos, todo lo cual fue decomisado durante los allanamientos.

Por este mismo expediente, identificado con el número 25-000355-0054-PE, ya se encontraba en prisión preventiva un cuarto sospechoso de apellido Xinguy, detenido en julio anterior y señalado como uno de los presuntos líderes de la red.