Caso Riverside y “Pecho de Rata”: Jueza denuncia intento de soborno

La jueza que dirige la audiencia de medidas cautelares contra los imputados en el caso Riverside denunció que un abogado habría intentado sobornarla.

De acuerdo con uno de los abogados que participa en el proceso, durante la audiencia del viernes la jueza informó sobre el presunto incidente e indicó que ya interpuso una denuncia contra el profesional por el aparente intento de soborno.

“Básicamente eso fue lo que se comunicó. Al abogado le retiraron el celular. Este abogado representa a la hija de Edwin y a su yerno”, detalló el defensor.

Grupo Extra consultó al departamento de prensa del Poder Judicial sobre estos hechos para confirmar qué ocurrió con el abogado y qué medidas se tomaron, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.