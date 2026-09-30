Caso “Riverside”: Dictan prisión preventiva contra 37 imputados

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Juzgado Penal de Limón resolvió dictar prisión preventiva de manera masiva contra los sospechosos vinculados al expediente judicial conocido como el caso “Riverside”, una investigación de alto perfil dirigida contra una presunta estructura de crimen organizado que operaba en la provincia caribeña.

La medida cautelar aplica para un grupo de 37 personas de apellidos:

León, Sojo, Corrales, Romero (mujer), Coto, Botti, Botti, Ardón (mujer), Marín, Martínez, Kelly (mujer), Mc Lean, Pizarro, Slack, Collado, Vaz, Gordon (mujer), López, Segura, Scoby, Córdoba, Wray (mujer), Marchena, López (mujer), Cámeron, López, López, Calero, López (mujer), Angulo (mujer), Lara, Mena, Pinnock, Spencer, Gutrie, Weir y Weir.

Según la resolución dictada este miércoles 30 de setiembre, la prisión preventiva para todos los imputados del grupo principal vencerá el 23 de junio del 2027.

Medidas sustitutivas para 17 implicados

De igual forma, la autoridad judicial determinó otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a otras 17 personas involucradas en la misma causa:

Maxwell (mujer), Talavera, Sánchez, Campos (mujer), Cuendis (mujer), Castillo (mujer), Sánchez, Prendergast, Villalobos, Minat (mujer), Jerez (mujer), Wray, Wray, Arroyo (mujer), Gutiérrez (mujer), Arroyo (mujer) y Vaz (mujer). Estas disposiciones mantendrán vigencia hasta la misma fecha en 2027.

Todos los sospechosos figuran en la causa judicial tras ser capturados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una serie de allanamientos ejecutados en junio pasado, en los cuales se desarticularon los principales brazos operativos y logísticos de la organización criminal.