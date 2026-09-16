Caso Riverside: amplían detención provisional de imputados

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Juzgado Penal de Limón amplió hasta el próximo 30 de setiembre la detención vigente para los imputados que actualmente se encuentran privados de libertad dentro del denominado caso Riverside, mientras concluye la resolución que definirá las medidas cautelares de las 54 personas sometidas al proceso.

La decisión fue tomada por la jueza penal, quien calificó la extensión como excepcional, temporal e instrumental, únicamente para finalizar, emitir y comunicar la resolución correspondiente.

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El abogado Mario Quesada, defensor de dos de los imputados, manifestó que comprenden y aceptan las razones expuestas por la juzgadora para disponer la ampliación del plazo.

Según el jurista, la resolución evidencia que el despacho dimensionó la complejidad y trascendencia de la causa, principalmente porque deberá analizar de manera individual la situación jurídica de cada persona.

Quesada resaltó que uno de los aspectos fundamentales será determinar, de forma individualizada, si los elementos presentados permiten sostener provisionalmente la participación atribuida a cada imputado dentro de la presunta organización criminal investigada.

“La jueza ha sido clara en esta resolución de que ella debe ponderar individualmente la probabilidad de que estas personas pertenezcan o no a una organización criminal, que los roles y las funciones que han sido acusadas por el Ministerio Público realmente se hayan plasmado en los indicios de prueba, y eso para nosotros como defensa es fundamental”, expresó Quesada.

Además, deberán valorarse los peligros procesales, los arraigos domiciliares, familiares y laborales, así como las medidas cautelares alternativas planteadas por las diferentes defensas.

“Obliga a que la jueza responsablemente se tome el tiempo necesario para que al final la resolución esté exenta de cualquier precipitación, cualquier prejuzgamiento, cualquier juicio apresurado”, manifestó.

La audiencia de medidas cautelares comenzó el 1.º de julio y concluyó el 7 de setiembre, después de numerosas jornadas de aproximadamente 11 horas diarias. Durante el proceso participaron cerca de 22 representaciones defensoras.

La resolución establece que la jueza deberá estudiar comunicaciones, vigilancias, compras controladas, informes policiales, análisis patrimoniales, allanamientos, decomisos, documentos, fotografías, videos y demás elementos aportados para cada caso.