Caso “Pioja”: Policías encubiertos compraron drogas de forma controlada

Un agente de la Policía de Control de Drogas (PCD) indicó que dos agentes encubiertos realizaron compras controladas en un hotel capitalino durante una investigación en contra de una organización criminal liderada por un sujeto de apellido Rodríguez, alias “Pioja”.

Se trata del caso conocido como “Imperio”, que detalla como una estructura criminal tenía el control de la venta de drogas en Barrio María Reina de los Ángeles en Hatillo y el Hotel La Fortuna en San José.

El agente, de apellido Vargas, declaró en el juicio contra las más de 20 personas imputadas de integrar este grupo delictivo.

De acuerdo con el testigo, durante la investigación por este caso, dos policías encubiertos realizaron varias compras controladas el 14 de marzo de 2022, semanas antes de que las autoridades policiales realizaran los allanamientos por este caso.

La venta de drogas 24 horas del día y los siete días de la semana en puntos estratégicos de San José permitía a la banda criminal tener ganancias de hasta ¢84 millones. El 14 de marzo de 2022 se realizaron cuatro compras de droga utilizando por parte de los oficiales encubiertos, con montos de entre ¢1.000 y ¢2.000.

Con esta cantidad se compraron dosis de crack, las cuales estaban envueltas en papel aluminio, así como “puchos” de marihuana, de acuerdo con el testigo.

Los agentes policiales que realizaron la compra controlada indicaron que la venta se efectuaba dentro del hotel capitalino, y que para ello el grupo criminal utilizaba dos habitaciones.

Como parte de la investigación, se concluyó que el hotel funcionaba como un centro de alta afluencia de “consumidores terminales”, quienes entraban y salían rápidamente del inmueble.

Vargas explicó que, tras custodiar la evidencia, se realizaron las pruebas de campos correspondientes, que demostraron que se trataba de cocaína y marihuana.

Los oficiales encubiertos fueron vigilados en todo momento mientras ingresaban y salían del hotel para asegurar que no tuvieran contacto con terceras personas que pudieran contaminar la prueba.

El caso se encuentra en la fase de recepción de testigos, donde han participado agentes policiales de la PCD y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes han brindado detalles importantes de este caso.

Vargas indicó que el papel del sujeto conocido con el alias de “Pioja” era el de líder o responsable de la organización criminal que estaba siendo investigada.

Aunque el hotel era un punto de venta relevante en San José, el centro de operaciones principal de este sujeto se ubicaba en el sector de Sagrada Familia, donde era ampliamente conocido.