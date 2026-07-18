Caso “Piazza”: Audiencia definirá juicio contra red criminal

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) busca que 13 de las personas acusadas en el caso “Piazza” vayan a juicio.

El caso “Piazza” es considerado uno de los expedientes de legitimación de capitales más relevantes en la historia del país.

Se trata de una estructura criminal acusada de los delitos de homicidio calificado, legitimación de capitales y tráfico de drogas.

Según los registros de la causa, la organización es señalada por estructurar una red de gran alcance que presuntamente introducía ganancias millonarias del narcotráfico internacional al sistema financiero formal de Costa Rica.

La fiscalía ha formulado acusaciones contra un grupo de personas de apellidos Bermúdez, Estupiñán, Montaño, Castillo, Campos, Ballestero, Hernández, Segura, Camacho, Alegría y Cantillo.

A pesar de que se esperaba que la audiencia finalizara este 15 de julio, el periodo del proceso judicial se extendió debido a la complejidad de las pruebas y la cantidad de imputados, según confirmó el Ministerio Público.

La investigación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señala que esta organización, presuntamente encabezada por un colombiano de apellido Estupiñán, alias “Pecueca”, operaba en territorio nacional desde el año 2008.

El expediente revela que las actividades del grupo no se limitaban a delitos financieros.

La organización está vinculada a hechos de violencia extrema, incluyendo el asesinato de un guarda y el de un empleado tras una disputa laboral.

Debido a esto, los imputados también enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas y amenazas.

Para ocultar el origen ilícito de los fondos, la red utilizaba diversas fachadas comerciales, entre las que destacan estaciones de servicio (gasolineras), supermercados y talleres, y esquemas de préstamos “gota a gota”.

¿Quién es “Pecueca”?

El colombiano de apellido Estupiñán, alias “Pecueca”, fue un exguerrillero condenado en los Estados Unidos por narcotráfico.

Junto a su hermano, vivían en casas de lujo, vehículos de alta gama y varios negocios.

Son originarios de Colombia y se les vincula con el tráfico de drogas del sur del continente hasta Estados Unidos.