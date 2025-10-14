El principal sospechoso de asesinar a la joven Nadia Peraza, un sujeto de apellidos Buzano Paisano, la habría drogado antes de realizar el homicidio.

Así lo revelaría un nuevo informe toxicología de medicatura forense que fue presentado a última hora y que obligó a suspender la audiencia preliminar en este caso, donde se definiría si se eleva a juicio.

Joseph Rivera, abogado de la familia de la víctima, aseguró que tenían meses solicitando esta prueba de importancia.

“El Ministerio Público no recabó una prueba que es de vital importancia para amarrar el caso. Resulta que los informes que llegaron determinan que Buzano Paisano drogó a Nadia, en los exámenes de toxicología apareció cocaína en los restos humanos, la tesis es que primero la drogó y luego la asfixió”, dijo.

Como parte del crimen, en apariencia el hombre habría desmembrado el cuerpo y hasta habría utilizado una tijera para cortar latas de zinc.

Rivera cuestionó que, tras más de un año, esta prueba fuera presentada momentos antes de la audiencia preliminar.

Otro de los reclamos de la defensa es que el joven siempre ha tenido una obsesión con Peraza, incluso posterior al homicidio.

El abogado indicó que Buzano se ha realizado varios tatuajes tras su detención, todos relacionados con la víctima.

El más llamativo es en su cuello, donde se habría tatuado el nombre de “Nadia” y que, según el abogado, se lo efectuó en prisión.