La Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó que un Tribunal de Apelación de Sentencia ratificó la pena de 89 años de prisión contra un Teodoro Herrera Martínez, el bailarín declarado culpable por el homicidio y la violación de la doctora María Luisa Cedeño, crimen ocurrido en un hotel de Quepos en 2020.

El Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad del imputado, quien permanecerá en prisión cumpliendo la sentencia.

En cuanto a las otras dos personas acusadas, que en primera instancia habían resultado absueltas, el tribunal acogió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. Ahora se está a la espera de que se programe un nuevo juicio para determinar su participación en los hechos.

El caso generó gran conmoción nacional por la brutalidad del ataque contra la especialista en ginecología y obstetricia, y se convirtió en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años en materia de violencia contra las mujeres.