El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizó este martes lo que sería el cuerpo de Ligia Faerron, mujer reportada como desaparecida desde hace varios días en San Carlos.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:30 a.m., dentro de una finca propiedad de la madrastra del principal sospechoso, quien ya se encuentra detenido.

De acuerdo con la información oficial, un can especializado marcó positivo en un punto cercano a un vivero dentro de la propiedad. Posteriormente, los agentes realizaron una excavación y encontraron un cuerpo enterrado a un metro de profundidad, el cual podría corresponder a la mujer.

Caso Ligia Faerron: perro da positivo a restos humanos

Las autoridades trasladaron los restos a la Medicatura Forense para realizar los análisis correspondientes, incluyendo estudios de ADN que permitan confirmar la identidad.

El OIJ destacó que el hallazgo se da en el marco de una investigación que mantenía bajo custodia al sospechoso desde antes de la ubicación del cuerpo, lo que permitió preservar evidencias relevantes.

Con este hallazgo, los investigadores esperan avanzar en la recolección de pruebas que esclarezcan las circunstancias del hecho y determinen las responsabilidades penales correspondientes.