El equipo canino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio positivo a la ubicación de restos humanos tras allanamientos realizados este martes 14 de octubre en San Carlos, esto como parte de las investigaciones en el caso de Ligia Faerron Jiménez, reportada como desaparecida desde el 26 de setiembre anterior.

Durante un allanamiento en una finca ubicada en Florencia de San Carlos, el equipo canino marcó una zona de interés tras detectar presencia de restos humanos, en una fosa debajo de la casa.

La propiedad pertenece a la madrastra del principal sospechoso, un hombre de apellidos González López, quien figura como la última persona vista con la ofendida y con su vehículo, encontrado días después chocado y abandonado.

De momento no se ha confirmado que los restos pertenezcan a la mujer desaparecida. Las autoridades realizan labores para determinar si la alerta del canino es 100% certera, agentes trabajan con palas en el lugar.

El caso se tramita bajo el expediente 25-007889-0059-PE y permanece bajo dirección funcional del Ministerio Público, mientras los tres detenidos son presentados ante la Fiscalía de San Carlos para su respectiva indagatoria.