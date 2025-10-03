El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) avanza en la investigación por la desaparición de Ligia Faerron, vista por última vez el 26 de setiembre en Calle Lapas, San Carlos.

Según los agentes, la principal hipótesis es que la mujer pudo ser víctima de un homicidio; sin embargo, también se indaga si su ausencia estaría relacionada con deudas u otros problemas económicos.

Como parte de las diligencias, se efectuó un allanamiento pasivo en su vivienda, donde no se encontraron señales de violencia ni evidencia de que fuera sacada a la fuerza.

El hallazgo refuerza la necesidad de analizar otros escenarios, desde conflictos financieros hasta posibles actos criminales.

El vehículo apareció desmantelado: lo ofrecían en redes como repuestos

El caso se encuentra bajo seguimiento de la Unidad de Género y continúa en investigación con el objetivo de esclarecer qué sucedió con Faerron y confirmar cuál de las hipótesis se ajusta a la realidad.