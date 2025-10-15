El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de un cuerpo enterrado dentro de una propiedad en San Carlos, que podría corresponder a Ligia Faerron, reportada como desaparecida desde el 26 de setiembre.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que el hallazgo se produjo alrededor de las 11:30 a.m., dentro de una finca perteneciente a la madrastra del principal sospechoso, quien ya se encuentra detenido.

“Un perro dio positivo cerca de un vivero dentro de la propiedad. Se inició la excavación y se localizó un cuerpo enterrado a aproximadamente un metro de profundidad. En apariencia, podría tratarse de la señora Ligia Faerrón”, indicó Zúñiga.

El cuerpo será trasladado a la Medicatura Forense para los análisis correspondientes, incluidos los de ADN, con el fin de confirmar su identidad.

El jerarca judicial destacó que la investigación mantiene bajo custodia al sospechoso desde antes del hallazgo, lo que permitió preservar evidencia relevante.

“Este es otro caso en el que la Policía logra evitar la impunidad ante la violencia contra una mujer. Seguimos comprometidos con hacer justicia y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, añadió. Fotos y videos: con palas y picos OIJ excava restos en caso Ligia Faerrón

Por su parte, la Unidad de Género de la Fiscalía de San Carlos confirmó que las diligencias de allanamiento comenzaron desde las 8:00 a.m. en una finca ubicada en Javillos de Florencia, donde las autoridades localizaron el cuerpo.

“En este momento, agentes del Organismo de Investigación Judicial trabajan en la extracción del cuerpo, para que luego se realicen las pruebas correspondientes y determinar si se trata de Ligia Zulema Faerrón Jiménez”, indicó el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, un hombre de apellidos González López permanece detenido, ya que habría sido la última persona en mantener contacto con la víctima.

Se le tomó declaración indagatoria y se espera que durante el día se realice la audiencia de solicitud de medidas cautelares.