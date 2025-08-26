El nombre de Costa Rica fue mencionado en el caso migratorio de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Baltimore y que enfrenta un proceso de deportación.

Abrego, cuyo caso se volvió viral en redes sociales, fue arrestado este lunes cuando acudía a una cita de control en las oficinas de ICE.

“Esta Administración nos ha golpeado duro, pero quiero decirles algo: Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Dios hará justicia por todas las injusticias que estamos sufriendo“, expresó Abrego antes de entrar a la oficina de ICE en Baltimore.

Minutos después, su esposa salió llorando del lugar al confirmarse la detención.

El migrante podría ser deportado a Uganda, un país con graves denuncias de abusos a los derechos humanos y cuyo idioma él no habla. Sin embargo, la jueza federal Paula Xinis ordenó que no se le traslade ni se ejecute su deportación hasta que la corte decida sobre el caso.

Caso Kilmar Ábrego García. Foto: AFP.

Relación con Costa Rica

El vínculo con Costa Rica surge porque, según los argumentos presentados por la defensa, Uganda no ha ofrecido garantías suficientes a Estados Unidos, a diferencia de Costa Rica.

Costa Rica, de acuerdo con lo expuesto ante la corte, sí ha brindado seguridades para permitir que Ábrego pueda moverse libremente, obtenga su estatus de refugiado y no sea devuelto a El Salvador.

El abogado de Abrego, Simon Sandoval-Moshenberg, presentó una demanda ante la corte de distrito de Maryland con el fin de frenar la deportación.

Por ahora, el salvadoreño permanece en un centro de detención en Virginia, a la espera de una resolución judicial que defina su futuro.

Con información de medios internacionales.