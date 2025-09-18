Johnny Angulo Fernández, alias “John Cadenas”, primer costarricense solicitado en extradición por el gobierno de Italia, seguirá bajo detención provisional.

Así lo determinó el Tribunal que realizó la audiencia, ya que el plazo se vencía el próximo 22 de setiembre.

“Resolvieron prorrogarlo de manera indeterminada hasta que finalice el proceso”, indicó la representación legal del tico.

Angulo fue detenido el pasado 22 de julio por su presunta participación en delitos de tráfico internacional de drogas, según confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

La captura se efectuó frente a su vivienda en la comunidad de Laurel, en la zona sur del país, como parte de una coordinación entre el OIJ y la Embajada de Italia.