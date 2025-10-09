La investigación por la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido en Carrizal de Alajuela como el “Gringo Tico”, terminó con un trágico hallazgo: su cuerpo fue localizado sin vida a unos 15 minutos de su vivienda, tras más de dos semanas de búsqueda coordinada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Vargas, de 71 años, fue visto por última vez el 17 de septiembre. Días después, un vecino notó la presencia de varios sujetos dentro de la casa del adulto mayor, lo que despertó sospechas.

Al no obtener respuesta de él, el testigo avisó a un familiar, quien presentó la denuncia por desaparición el 24 de setiembre ante las autoridades.

Lea: OIJ confirma detención de sospechosos de muerte de “Gringo Tico”

A partir de ese momento, agentes de la Delegación Regional de Alajuela iniciaron una serie de diligencias que incluyeron rastreo de llamadas, entrevistas y seguimiento a los movimientos de bienes de la víctima.

Artículos recuperados por las autoridades. Foto: OIJ.

El primer indicio sólido apareció cuando los investigadores ubicaron el vehículo del adulto mayor en un lavacar en Heredia, donde presuntamente había sido dejado por los sospechosos días después de su desaparición.

Posteriormente, el 2 de octubre, el OIJ logró recuperar parte del menaje de casa del fallecido en una vivienda en San Pablo de Heredia, lo que reforzó la hipótesis de un homicidio con robo de pertenencias.

Finalmente, el sábado 4 de octubre, tras varios días de búsqueda en la zona montañosa de Carrizal, los agentes hallaron el cuerpo del “Gringo Tico” en un terreno apartado, en avanzado estado de descomposición.

Este miércoles 8 de octubre se dio la detención de cuatro personas en vía pública en Santa Bárbara de Heredia. Los aprehendidos fueron identificados con los apellidos Badilla (25 años), García (53 años), García (29 años) y Isasa (34 años).

De acuerdo con el OIJ, una de las detenidas mantenía un vínculo cercano con la víctima, lo que habría facilitado el acceso a la vivienda y la sustracción de bienes.