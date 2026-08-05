El principal sospechoso en el robo de ₡3.200 millones al Banco Nacional usaba días de vacaciones para realizar movimientos irregulares y ocultar evidencia.

Así lo indicó el fiscal Ronald Segura, quien aseguró que entre 2021 y 2023, el imputado de apellido Olivas pidió 81 días de vacaciones.

De ese total, fue a trabajar en 51 ocasiones, de acuerdo con la prueba presentada por el Ministerio Público.

La tesis de la Fiscalía es que la intención de Olivas era evitar que alguien lo sustituyera y se percatara de los movimientos irregulares de dinero que estaba haciendo desde 2021.

Esto habría quedado registrado en cámaras de seguridad del banco, que documentaron que Olivas se presentaba a laborar a la oficina, a pesar de estar en días de vacaciones.

El caso “Gallo Tapado” es el mayor robo registrado en la historia a un banco estatal o privado en Costa Rica.