Caso “Gallo Tapado”: “Si hubiera querido huir, lo habría hecho”

El principal imputado del caso conocido como “Gallo Tapado” un hombre de apellido Olivas aseguró durante el juicio que se sigue en su contra, que nunca intentó escapar de las autoridades, pese a haber permanecido en libertad durante más de un mes después de que el Banco Nacional detectara el millonario faltante en sus bóvedas.

“Si hubiera querido fugarme, ese era el momento”, afirmó ante el Tribunal, al sostener que permaneció en su vivienda entre el 4 de octubre y el 7 de noviembre de 2023, periodo transcurrido entre el hallazgo de la supuesta sustracción de ¢3.293 millones y su detención.

Durante su declaración, el acusado rechazó las imputaciones formuladas por la Fiscalía.

“Rechazo las acusaciones por las que se me acusa acá”, manifestó al concluir su testimonio.

Cuestionó la investigación

El imputado también criticó el desarrollo de la investigación y aseguró que enfrentó dificultades para acceder al expediente completo.

Según relató, tras solicitar personalmente la causa en la Fiscalía conoció que la prueba audiovisual estaba integrada por cerca de 700 videos. Sin embargo, afirmó que únicamente pudo observar entre 60 y 70 grabaciones durante aproximadamente dos semanas.

A su criterio, esa situación afectó su derecho a conocer toda la evidencia utilizada en su contra.

Criticó a su defensa

Durante su intervención también cuestionó la actuación de su anterior abogado, al asegurar que insistía en que aceptara un procedimiento abreviado, pese a que él no estaba dispuesto a admitir responsabilidad.

Asimismo, indicó que no fue informado oportunamente sobre la presentación de la acusación formal, por lo que posteriormente solicitó la designación de un defensor público.

También relató que, durante la audiencia preliminar, hubo cambios de defensa y, aunque pidió reprogramar la diligencia, esta continuó.

Niega enriquecimiento ilícito

El acusado también respondió a los cuestionamientos sobre su patrimonio y explicó que durante varios años desarrolló una compra compulsiva de lotería.

Aseguró que financiaba esas compras con premios obtenidos anteriormente y mencionó depósitos realizados por la Junta de Protección Social como respaldo de esos ingresos.

“Yo jugaba bastante, pero jugaba con los mismos premios”, declaró.

Finalmente, sostuvo que las investigaciones patrimoniales determinaron que mantenía un estilo de vida acorde con sus ingresos y negó haber obtenido un enriquecimiento ilícito.

El juicio continuará con la recepción de las pruebas restantes y las declaraciones pendientes, mientras la Fiscalía mantiene la acusación por la presunta sustracción de ¢3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional.