El Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó la apertura de juicio en el caso conocido como “gallo tapado” relacionado con un robo millonario de ¢3.200 millones en el Banco Nacional.

“Se dispone a la apertura del juicio del expediente con la admisión parcial de los elementos probatorios ofrecidos tanto por la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y el Banco Nacional de Costa Rica como querellante y actor civil, con las salvedades dispuestas en los apartados correspondientes”, señala la resolución del tribunal.

En este caso, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a un exfuncionario del banco de apellido Olivas, por 33 delitos de peculado, al considerar que hay prueba suficiente para demostrar la sustracción.

De acuerdo con la fiscalía, entre enero del 2021 y octubre del 2023, Olivas ideó un plan delictivo para acumular ilícitamente millonarias sumas de dinero.

Parte del modo de operar del imputado era que, de la custodia del numerario que le había sido confiada, en varias oportunidades introdujo fajos de billetes en un sobre de manila que posteriormente sustrajo.

Luego, salía caminando a través de la esclusa y puesto de seguridad de dicha dependencia, hasta sacar el dinero de manera definitiva de la custodia de esta entidad bancaria.

Se trata de un caso que se resolvió en dos años y el imputado se encuentra todavía en prisión preventiva.

Este robo es el quinto más importante de la banca de Latinoamérica, según confirmaron fuentes judiciales.