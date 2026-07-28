Caso “Gallo Tapado”: Imputado pidió observar más de 700 videos

El imputado por el robo millonario al Banco Nacional entre 2021 y 2023, de apellido Olivas, solicitó observar más de 700 videos de seguridad que fueron aportados como prueba para el juicio.

Esto después de que finalizara la fase testimonial y que se empezara el análisis de las pruebas aportadas por las diferentes partes en el caso “Gallo Tapado”.

Como parte de estas pruebas, se habían aportado los videos de seguridad de la empresa privada que tenía el resguardo de las instalaciones de la entidad bancaria.

En estos videos se muestra la actividad captada cerca de la oficina del imputado, quien se desempeñaba como tesorero del banco cuando ocurrieron los hechos.

Olivas adujo que durante el periodo que estuvo detenido en prisión preventiva, no pudo tener acceso a la mayoría de los videos.

La intención del imputado es que revisen los hechos, en especial, porque se ha cuestionado el accionar de la seguridad, a pesar de los protocolos y reglamentos que tenía el Banco Nacional.

Esto porque durante el juicio varios testigos afirmaron que hubo falta de controles en temas de seguridad, especialmente en el despacho de Olivas.

El abogado penalista Bernan Salazar aseguró que al imputado le asiste el derecho de que se revise toda la prueba durante el proceso judicial.

“El Código Procesal Penal establece que durante la etapa de la audiencia preliminar las partes, ya sea el Ministerio Público, defensor, querellante o la víctima, tienen la posibilidad de ofrecer los elementos de prueba que consideren indispensables para la fase del juicio”, dijo.

Por este motivo, se acogió la petición de Olivas de poder analizar cada uno de los 700 videos que forman parte del material audiovisual de seguridad del Banco Nacional.

“En este caso en particular, si la defensa está solicitando que se vean todos los videos que se admitieron en la audiencia preliminar, tendrán que sacar semanas o meses para que se exhiban y que exista la oportunidad de verlos”, agregó.

Por este motivo, el Tribunal acordó extender el plazo de finalización del juicio, y ahora será hasta mediados de agosto que se espera finalice este caso.

Grupo Extra pudo conocer que en dos semanas las autoridades pudieron avanzar en más de 200 videos, por lo cual el resto todavía está pendiente de análisis por parte del imputado.