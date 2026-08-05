Caso “Gallo Tapado” entra en etapa decisiva este miércoles

El juicio por el caso conocido como “Gallo Tapado” inició este miércoles la fase de conclusiones.

Por este motivo, el representante del Ministerio Público inició su exposición final, antes de solicitar la pena en contra del imputado, de apellido Olivas.

El fiscal Ronald Segura indicó que Olivas es el responsable de sustraer la mayor parte de un faltante de ₡3.200 millones, que se habría originado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la acusación inicial, el sospechoso sacaba el dinero del banco en sobres de manila y lo utilizaba para comprar grandes montos en lotería.

En apariencia, Olivas compraba hasta ₡500 mil colones diarios en juegos de lotería a un solo vendedor.