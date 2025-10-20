En la sesión de Corte Plena celebrada el pasado 13 de octubre se dio inicio al proceso de integración del Tribunal que conocerá el caso de investigación por una denuncia de financiamiento paralelo del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en la campaña electoral de 2022.

Se trata del expediente N.° 22-000116-1218-PE, que contiene la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del partido con el que Rodrigo Chaves fue electo presidente de la República.

“Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de análisis de los impedimentos presentados por las señoras y señores magistrados para conocer el caso, los cuales aún no han sido resueltos. Este proceso continúa en la sesión de este lunes 20 de octubre“, indicaron ante la consulta de Grupo Extra.

Esta acusación fue tramitada directamente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, conforme lo establece la normativa vigente en casos que involucran a miembros de los Supremos Poderes con inmunidad constitucional.

Los imputados son el presidente Rodrigo Chaves; el primer vicepresidente, Brunner Neibig; el canciller, André Tinoco; y los diputados Cisneros Gallo, Alpízar Loaiza, Nájera Abarca y Agüero Sanabria.

De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026.

Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.