Caso Fénix: ¿Qué sigue tras la lectura de sentencia?

Esperar la sentencia integral del Caso Fénix es el proceso que sigue tras la absolución emitida este martes 17 de marzo en favor de 14 imputados en este proceso judicial.

Así lo relató el abogado Andy Jack Sánchez a Grupo Extra luego de conocer el por tanto del juicio que duró más de un año y finalizó esta semana.

Sánchez mantiene la defensa de nueve personas en este caso; cuatro de ellas ya fueron absueltas, mientras que cinco recibieron diversas sentencias.

“Lo más importante es conocer la sentencia completa donde se puede analizar todo el elenco probatorio, la fundamentación de los jueces y determinar el paso a seguir; vamos a esperar a abril para que nos comuniquen la resolución completa”, afirmó Sánchez a este medio.

Cabe recordar que en este caso también fueron sentenciadas 10 personas más con penas que oscilan entre los 10 y 16 años de prisión; incluso tres imputados ya estaban detenidos, mientras que otros ocho fueron capturados tras la lectura del fallo.

Dentro de las últimas detenciones figuran tres mujeres en el caso.

En el caso figura un hombre de apellido Segura, quien recibió la pena más alta, de 16 años de prisión.

¿Apelará la decisión de sus clientes?

El abogado aseguró que aún es muy prematuro pensar sobre una posible apelación en este caso, sin embargo, no descartó la posibilidad dentro de algunas semanas.

“Uno como abogado defensor siempre va a utilizar todas las herramientas para atacar la resolución; en principio sería un recurso de apelación, pero antes de tomar la decisión debemos analizar la sentencia completa y ver si existe algún vicio de fundamentación o de otro tipo”, agregó el experto en materia penal.

Este expediente corresponde a una de las investigaciones por legitimación de capitales más grandes desarticuladas en la zona sur del país.

Según la acusación, los imputados integraban una organización criminal asentada en Pérez Zeledón, dedicada al lavado de dinero mediante diversos negocios, entre ellos ganadería, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.

De acuerdo con la investigación, el grupo constituyó, adquirió y utilizó sociedades comerciales para ocultar el origen ilícito de las ganancias provenientes del tráfico de drogas.

Este proceso se desarrolla a través del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO).