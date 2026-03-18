Caso Fénix: 10 sentenciados y 14 absueltos

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada condenó a 10 personas y absolvió a otras 14 en el caso Fénix, seguido por presunta legitimación de capitales proveniente del narcotráfico en su modalidad agravada.

Entre los sentenciados figura un hombre de apellido Segura, quien recibió la pena más alta, de 16 años de prisión. También fueron condenados Garro y Calderón a 14 años de cárcel cada uno, Núñez y una mujer de apellido Chacón a 12 años, Rojas a 11 años, así como Osorno, Arias, otra mujer de apellido Chacón y Obregón a 10 años de prisión.

De acuerdo con la acusación, los ahora sentenciados formaban parte de una organización asentada en Pérez Zeledón, que presuntamente lavaba dinero mediante múltiples negocios, entre ellos ganadería, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.

La investigación sostenía que el grupo constituyó, adquirió y utilizó distintas sociedades comerciales para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos del tráfico de drogas.

Además de las condenas, el Tribunal ordenó el decomiso de una amplia lista de bienes, entre ellos vehículos, inmuebles, armas, dinero en efectivo, ganado, llantas y otros objetos, a favor del Estado y del Instituto Costarricense sobre Drogas, según corresponda.

En cuanto a las personas absueltas, el Tribunal ordenó el cese de las medidas cautelares personales y reales que pesaban en su contra.

También dispuso la prórroga de la

prisión preventiva por 12 meses para varios de los sentenciados, medida que regirá mientras la sentencia adquiere firmeza.

El Tribunal informó que la sentencia integral estará a disposición de las partes a partir de las 4:00 p.m. del 21 de abril, fecha en la que podrá ser notificada de manera personal o por medio de sus abogados.

Absueltos por falta de

prueba sobre origen ilícito

El Tribunal concluyó que, en el caso de las personas absueltas, no se logró demostrar que tuvieran conocimiento del origen ilícito de los bienes, elemento clave para atribuir responsabilidad penal por legitimación de capitales.

En varios casos, los jueces determinaron que existía un estado de duda razonable sobre la participación de los imputados o sobre su conocimiento de las actividades ilícitas, por lo que aplicaron el principio in dubio pro reo.

Por ejemplo, en el caso de un imputado dedicado al comercio, el Tribunal indicó que no fue posible establecer si las transacciones realizadas formaban parte de su actividad económica o si constituían una colaboración con la organización criminal.

En otros casos, se acreditó que algunos imputados actuaban como trabajadores, administradores o prestadores de servicios, sin evidencia de que conocieran el origen ilícito de los fondos que manejaban.

También se valoraron situaciones en las que las personas mantenían relaciones laborales o personales con integrantes del grupo, pero sin prueba suficiente de que participaran de forma consciente en el esquema de legitimación de capitales.

Incluso en actuaciones como la constitución de sociedades, manejo de cuentas bancarias o servicios notariales y contables, el Tribunal determinó que no se acreditó el conocimiento de la ilicitud de los fondos, por lo que no era posible imponer una condena.

No obstante, en algunos casos se ordenó el decomiso de bienes al considerarse que fueron adquiridos con dinero ilícito, aun cuando las personas beneficiadas no tuvieran conocimiento de su origen.