Caso falsos OIJ: Así custodian vivienda de Santa Bárbara

Una vivienda ubicada en Santa Bárbara de Heredia es resguardada por agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad Pública.

Foto: Randall Sandoval.

Esto tras la detención de seis personas por oficiales de la Fuerza Pública a un kilómetro de la vivienda.

Foto: Randall Sandoval.

Al parecer, los hombres intentaron escapar al notar la presencia policial en la zona.

Además de la detención de los sujetos, se incautaron 4 vehículos con indumentaria con insignias del Organismo de Investigación Judicial, chalecos anti balas y armas de fuego.

Foto: Randall Sandoval.

La casa está custodiada por los oficiales del GAO a la espera de una orden judicial que permita ingresar a la vivienda y determinar si hay más evidencias para la investigación.

Foto: Randall Sandoval.

Por la indumentaria encontrada y la gran cantidad de armas de fuego, se cree que el caso puede estar relacionado por un intento de “tumbonazo” entre grupos criminales.