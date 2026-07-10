Caso falsos OIJ: Así custodian vivienda de Santa Bárbara

Una vivienda ubicada en Santa Bárbara de Heredia es resguardada por agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad Pública.
Esto tras la detención de seis personas por oficiales de la Fuerza Pública a un kilómetro de la vivienda.
Al parecer, los hombres intentaron escapar al notar la presencia policial en la zona.
Además de la detención de los sujetos, se incautaron 4 vehículos con indumentaria con insignias del Organismo de Investigación Judicial, chalecos anti balas y armas de fuego.
La casa está custodiada por los oficiales del GAO a la espera de una orden judicial que permita ingresar a la vivienda y determinar si hay más evidencias para la investigación.
Por la indumentaria encontrada y la gran cantidad de armas de fuego, se cree que el caso puede estar relacionado por un intento de “tumbonazo” entre grupos criminales.