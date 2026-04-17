Caso Fabricio Alvarado: Comisión concluirá informe este viernes

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La presidencia de la Asamblea Legislativa rechazó la prórroga que solicitó la Comisión Especial Investigadora del Congreso que indaga la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual. Así lo señaló el presidente de dicha comisión, Alejandro Pacheco, en declaraciones a Grupo Extra.

La comisión tiene hasta este viernes 17 de abril para presentar a la Asamblea Legislativa el informe final de las investigaciones.

“El miércoles solicitamos una prórroga a la Presidencia para resolver, porque el tiempo está muy apretado. El jueves, no nos otorgaron la prórroga entonces, tuvimos que terminar a las 9:00 p.m. Vamos a presentarlos mañana (refiriéndose a este viernes) y votarlos en la comisión”, dijo Pacheco.

Diputado Alejandro Pacheco. Foto: Wilbert Hernández.

Advierte de riesgos de nulidad

Pese a que hoy se vence el plazo para que la comisión presente el informe, Pacheco advierte que es posible que el informe tenga algunos detalles técnicos que impliquen posibles “problemas de nulidad”.

“Con la información que tengamos tenemos que resolver. No tenemos más plazo para sentarnos a analizar la prueba. Hay más de 700 folios en el expediente. No sabemos si pueden haber problemas técnicos o de nulidad”, señaló Pacheco.

Suspensión de sesión el martes

El pasado martes se tenía prevista una audiencia de la comisión en la que estaría presente Alvarado. Sin embargo, se suspendió luego de que el diputado solicitara un permiso para ausentarse. La sesión, según Pacheco, se pospuso para el miércoles.

Carolina Hidalgo, abogada de la exdiputada Marulin Azofeifa ―una de las presuntas víctimas del caso―, cuestionó la suspensión de la sesión a solicitud de Alvarado.

“A mi equipo legal le parecía una conducta demasiado complaciente. Para la suspensión de una audiencia para evacuar prueba, no se puede cancelar de manera antojadiza. Tiene que haber una justificación expresa: una situación médica, la necesidad de atender otra audiencia, pero no se dio ninguna de estas situaciones”, señaló Hidalgo durante una entrevista en el programa Desde Buena Mañana, de Extra Radio.

Al respecto, Pacheco señaló que la sesión de la comisión se trasladó para el miércoles y que esto no causó demoras en el proceso.

“La parte tiene que estar presente para cuando se estén evacuando las dudas. El diputado Alvarado indicó que no podía estar presente y solicitó que se suspendiera la sesión. Lo que hicimos fue trasladarla al miércoles. La prueba testimonial ya se evacuó, entonces no afecta al proceso”, puntualizó.

Luego de la suspensión de la sesión del martes, algunos diputados, especialmente del Partido Liberación Nacional (PLN), instaron a la comisión a que presente informe dentro del plazo previsto.