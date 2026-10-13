Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La investigación judicial por el caso “Éxodo” puso al descubierto la integración de la tecnología blockchain en esquemas de legitimación de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Según el expediente judicial, del cual Grupo Extra tiene copia, la organización criminal liderada por Edwin Vargas (alias “Sobrino” o “Pez”) recurrió a Bitcoin (BTC) para fragmentar flujos de dinero, eludir controles bancarios y retornar utilidades generadas en eventos masivos.

El informe destaca que la agrupación estructuró una red diversificada para la circulación de capitales, combinando entregas físicas de efectivo, transferencias bancarias a través de sociedades comerciales y operaciones en criptomonedas.

Esta diversificación permitía reducir riesgos operativos: mientras el efectivo alimentaba transacciones locales, las criptomonedas facilitaban el movimiento transfronterizo de sumas elevadas entre productores, inversionistas y los líderes del grupo, sin depender del sistema regulado.

“Se presume que el vínculo inicia con el productor de apellido Barboza con alias ‘Sobrino’ porque prácticamente eran conocidos de este mismo lugar, y ya se conocieron en edades tempranas, ese era el vínculo. Posteriormente se da el contacto con el otro productor a través de Barboza”, dijo Carlo Díaz, fiscal general.

Evidencia blockchain

Dentro de las evidencias figura el rastreo de transacciones en la cadena de bloques (blockchain) asociadas a espectáculos.

En las diligencias del 1 de marzo de 2024, vinculadas a las liquidaciones del evento “Nitro Circus”, los investigadores recuperaron registros de la red de Bitcoin por un monto exacto de 0,42 BTC (equivalentes a $26.000).

El análisis policial estableció que esta transacción coincidía con cobros y depósitos coordinados con el productor Isusi, lo que confirmaba el pago en moneda digital dentro de la logística del evento, de acuerdo con el expediente.

“Cualquier organización inicia con el narcotráfico, pero busca la oportunidad, como en este caso, de diversificar y generar más ganancias, estas ganancias obtenidas de manera ilícita, como en este caso, se reinvierten en actividades aparentemente lícitas”, agregó.

Esquemas cripto-bancarios

El empleo de Bitcoin quedó documentado en las comunicaciones del 6 de marzo de 2024 entre el intermediario Hugo Benavides Barboza y alias “Sobrino”.

En las capturas de chat se aprecian mensajes atribuidos al productor de apellido Stockwell, quien solicita la billetera digital (wallet) para realizar una transferencia, según el informe judicial.

En dicho intercambio, Stockwell indicó: “Mándame el wallet hermano. Voy a transferir $200.000 en Bitcoin más el 4%”, y añadió que se retirarían $150.000 adicionales de la cuenta bancaria de otra productora para convertirlos en efectivo.

“En Montaner (concierto), por ejemplo, se documentan devoluciones sucesivas en efectivo; mientras que en Nitro Circus aparecen transferencias, efectivo y posibles movimientos mediante Bitcoin”, indica el expediente.

Este hallazgo evidenció el empleo de esquemas mixtos en los que los criptoactivos se combinaban con cuentas corporativas para movilizar $350 mil en una única operación.