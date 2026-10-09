Caso Éxodo: H Barboza aseguró tener contactos dentro del OIJ

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El expediente de investigación del Caso Éxodo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del cual Grupo Extra tiene copia, dejó al descubierto una manifestación sobre una presunta fuga de información o contacto interno dentro del cuerpo policial.

El documento policial correspondiente a la causa judicial 25-000047-0622-PE (vinculada a la causa 21-026211-0042-PE, conocida dentro del expediente como las operaciones “Éxodo” y “Granero”), documentó minuciosamente una reunión presencial entre sospechosos de integrar la red criminal y aparentes inversionistas de espectáculos.

Cronología de los hechos: Infiltración escuchada en vivo por un agente judicial

De acuerdo con la bitácora de vigilancia de campo efectuada el 25 de febrero de 2025, un equipo de investigadores del OIJ le dio seguimiento a un sospechoso de apellido Bonilla hasta el sector de San Rafael de Escazú. Bonilla llegó a Plaza Colonial Escazú, donde se reunió con otro sujeto de apellido Corella para posteriormente ingresar juntos a un local comercial.

En el establecimiento esperaba Hugo Benavides Barboza y un sujeto de camisa blanca identificado preliminarmente como Hernández, socio de la firma AIB Booking and Productions, quien aparentemente actuaba como abogado y “tomaba notas en una servilleta”.

Sin que los presentes lo notaran, el oficial del OIJ de apellido Retana ingresó al establecimiento y “tomó una posición estratégica para escuchar la conversación”.

La evidencia textual contenida en el expediente

Durante la vigilancia encubierta, el agente policial escuchó discusiones sobre movimientos de capitales en dólares dirigidos a la industria de conciertos —mencionando sumas de $80.000, $30.000 y hasta $950.000—. No obstante, el hallazgo más delicado ocurrió cuando los investigados comenzaron a coordinar mecanismos de contrainteligencia.

El informe de la Sección Especializada Antidrogas consignó textualmente lo siguiente en el expediente:

“Mencionaron utilizar la plataforma de comunicación Snapchat con el fin de evitar intervenciones telefónicas, propuesta de Hugo Benavides Barboza, quien mencionó que a los usuarios únicamente se les pone nombres clave. Hugo menciona que mantiene un contacto dentro de la policía O.I.J. según se interpreta lo escuchado.”

Estrategia para eludir intervenciones y control policial

El análisis policial plasmado en el informe señala que la reunión en Plaza Colonial sirvió para corroborar en campo las proyecciones financieras y el flujo de fondos hacia eventos masivos. A la vez, evidenció que los sospechosos operaban conscientes de que podían ser objeto de pesquisas judiciales.

El reporte policial subrayó que la iniciativa de Barboza para migrar los contactos hacia Snapchat bajo apodos o “nombres clave” tenía como finalidad directa evitar ser escuchados en intervenciones telefónicas, demostrando “la intención de evadir controles policiales”.

Esta línea de investigación se mantiene integrada en los legajos que tramita la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.