Caso Éxodo: Estos son todos los conciertos mencionados y sus detalles documentados por el OIJ

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Conciertos de artistas internacionales como Ricardo Montaner, Aventura, Grupo Firme, Ednita Nazario y el festival Flow Fest figuran en el expediente judicial del denominado Caso Éxodo, una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre una presunta estructura criminal que habría utilizado espectáculos masivos para legitimar dinero procedente del narcotráfico.

Según el expediente judicial 25-000047-0622-PE, acumulado a la causa 21-026211-0042-PE, la organización presuntamente liderada por un sujeto de apellidos Vargas García, conocido como alias “Sobrino”, habría recurrido a intermediarios como Hugo Benavides Barboza para invertir recursos en producciones de gran escala.

Los investigadores identificaron registros financieros, comunicaciones, contratos y reportes de ganancias que vinculan a los sospechosos con diferentes espectáculos realizados o proyectados entre 2023 y 2026.

Flow Fest: 50 Cent, Wisin y Yandel y otros artistas

El festival Flow Fest, celebrado el 23 de septiembre de 2023 en el Centro de Eventos Pedregal, es uno de los primeros espectáculos mencionados en la investigación.

El evento reunió a reconocidos exponentes de la música urbana, entre ellos 50 Cent, Wisin y Yandel, Ivy Queen, El Alfa, Jowell y Randy.

De acuerdo con el expediente, el OIJ recuperó mensajes del 3 de julio de 2023 en los que Benavides Barboza trasladó a alias “Sobrino” información relacionada con la estructura económica del festival.

Ednita Nazario: registros de rendimientos

El concierto de la cantante puertorriqueña Ednita Nazario, realizado el 3 de septiembre de 2023 en Parque Viva, La Guácima de Alajuela, también aparece mencionado en los documentos analizados por los investigadores.

Según la información judicial, el espectáculo figuraba en controles y reportes de rendimiento financiero intercambiados entre los administradores de capital y alias “Sobrino”.

Ricardo Montaner: entregas de dinero en efectivo

Uno de los movimientos financieros detallados en el expediente corresponde al concierto del cantante Ricardo Montaner, realizado el 4 de noviembre de 2023 en Parque Viva.

Los investigadores documentaron una inversión inicial atribuida a la red. Según la investigación, el dinero fue entregado en efectivo mediante cuatro pagos realizados durante noviembre de 2023.

Nitro Circus: inversiones y movimientos con Bitcoin

El espectáculo Nitro Circus – 20th Anniversary Tour, realizado el 27 de enero de 2024 en el Estadio Nacional, también forma parte de los eventos examinados por la Policía Judicial.

El análisis financiero identificó pagos en efectivo, transferencias bancarias internacionales y movimientos realizados mediante Bitcoin por aproximadamente $26.012.

Este espectáculo también aparece relacionado con comunicaciones en las que Benavides Barboza ofreció a alias “Sobrino” uno de los denominados palcos presidenciales, equipado con baño, entrada privada y acceso reservado.

Aventura: inversión de $300.000 atribuida a “Sobrino”

El concierto de Aventura, correspondiente a la gira Cerrando Ciclos, realizado el 5 de octubre de 2024 en el Estadio Nacional, es otro de los espectáculos con movimientos financieros detallados en la investigación.

Entre los documentos analizados figura un desglose de inversiones en el que alias “Sobrino” aparece con un aporte directo de $300.000 y una negociación para obtener el 12,5% de las ganancias netas del evento.

Vybz Kartel: contrato para espectáculo proyectado

La investigación también identificó documentación relacionada con un espectáculo del cantante jamaiquino Vybz Kartel, proyectado para marzo de 2025 en el Centro de Eventos Pedregal.

Foto: Sergio Espinoza.

Para los investigadores, este contrato permitía establecer la continuidad de las actividades de planificación de espectáculos internacionales vinculadas con las personas investigadas.

Grupo Firme: alerta sobre supuesto dinero ilícito de España

El concierto de Grupo Firme, realizado el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional, también aparece mencionado en un reporte de información confidencial incorporado al expediente.

Foto: Sergio Espinoza.

Según el informe CICO 2829-2026, un informante alertó sobre presuntos movimientos de dinero ilícito procedente de España hacia una promotora de eventos vinculada con Benavides Barboza.